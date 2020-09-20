Сана, , 00:37 — REGNUM Как минимум пять мирных жителей получили ранения при обстреле хуситами из повстанческой группировки «Ансар Алла» территории Саудовской Аравии. Об этом 19 сентября сообщает Саудовское агентство печати (SAP).

По данным SAP, полученным от Управления гражданской обороны королевства, повстанцы обстреляли с территории Йемена одну из приграничных деревень в секторе аль-Харс в административном округе Джизан. При обстреле был повреждён один гражданский объект и три автомобиля.

Все пострадавшие получили лёгкие осколочные ранения и были госпитализированы в ближайшую больницу.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении авиацией арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, четырёх беспилотников хуситов на авиабазе недалеко от Саны, столицы Йемена.

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