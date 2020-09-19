Абуджа, , 22:02 — REGNUM На юго-востоке Нигерии пассажирский автобус упал в реку. Об этом сообщила нигерийская газета The Nation со ссылкой на свой источник.

ДТП произошло 18 сентября в штате Эбонийи. По последним данным, в результате инцидента погибли 14 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в штате Замфара на северо-западе Нигерии в результате столкновения автомобилей погибли не менее 12 человек.

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