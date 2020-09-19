Донецк, , 21:49 — REGNUM Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из стрелкового оружия село к северу от Донецка. Об этом сообщили 19 сентября в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении ведомства уточняется, что 15 выстрелов из стрелкового оружия было зафиксировано со стороны поселка Пески в направлении села Веселое.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия международных учений Rapid Trident-2020 во Львовской области заявил, что Украина стремится стать членом Североатлантического альянса, поэтому ВСУ следует как можно скорее достичь совместимости со структурами военного блока.

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