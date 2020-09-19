Минск, , 18:10 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске более 10 человек за участие в несанкционированном мероприятии. Об этом сообщила 19 сентября официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич корреспонденту БЕЛТА.

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«Задержаны (в Минске — прим. ИА REGNUM) более 10 человек, — рассказала Ганусевич. — … Все задержанные доставляются в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства».

При этом она отметила, что сотрудники милиции перед задержанием попросили разойтись участвующих в несанкционированном мероприятии граждан, однако они не отреагировали.

Ранее портал TUT. BY со ссылкой на свои источники сообщил, что в Минске были задержали около 100 участников несанкционированного марша.

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