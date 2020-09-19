Минск, , 17:26 — REGNUM В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали около 100 участников несанкционированного марша, в котором участвуют женщины. Об этом сообщает TUT. BY со ссылкой на свои источники.

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»Продолжаются (в столице Белоруссии — прим. ИА REGNUM) массовые задержания, — говорится в сообщении. — По оценкам журналистов … задержано уже более 100 человек».

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября в центре столицы Белоруссии начался женский марш солидарности, участники которого не согласны с итогами президентских выборов в стране.

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