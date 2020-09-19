Портленд, США, , 17:08 — REGNUM В американском штате Орегон сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек, подозреваемых в нарушении общественного порядка. Инциденты произошли в ночь на субботу, 19 сентября, в Портленде. Об этом говорится в размещенном на сайте городской полиции сообщении.

«В Портленде сотрудники полиции произвели 11 арестов», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 5 сентября в Портленде у здания ассоциации полиции (PPA) были задержаны 27 участников демонстрации.

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