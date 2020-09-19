Хабаровск, , 15:52 — REGNUM В Хабаровске несколько нарядов полиции ловят медведя, которого жители города неожиданно встретили на улице. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба Управления МВД по Хабаровскому краю.

Напомним, что ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, что в одном из районов Хабаровска бродит медведь.

В полиции сообщили, что поступило несколько вызовов от жителей города о том, что они видели на улице медведя.

В те районы, где видели медведя, были направлены наряды полиции вместе с охотниками.

Пока животное не обнаружено.