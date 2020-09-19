Гай, Оренбургская область, , 10:19 — REGNUM В Гае Оренбургской области на горно-обогатительном комбинате произошел несчастный случай со смертельным исходом. Вечером 18 сентября погиб горняк, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Около 21:20 по местному времени (19:20 мск) на горизонте 1230-го метра подземного рудника при погрузке автосамосвала МТ436В в результате самопроизвольного выпуска горной массы из рудоспуска скончался 39-летний машинист погрузочно-доставочной машины.

«В связи с трагическим случаем руководство и коллектив ПАО «Гайский ГОК» выражает глубокие соболезнования родным и близким», — сказали на комбинате.

На ГОКе сформирована комиссия, которая проводит проверку по факту гибели работника на производстве. Подразделение работает в штатном режиме.