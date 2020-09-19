Соль-Илецк, Оренбургская область, , 10:05 — REGNUM В Оренбургской области произошла автоавария, жертвами которой стали пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В Соль-Илецком городском округе вечером 18 сентября на 86 километре автодороги «Оренбург-Акбулак» столкнулись грузовик и автомобиль «ВАЗ-21 140». Погибли на месте пять человек: водители и четверо пассажиров легковой машины.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. По данным полиции, автомобиль, следовавший из Соль-Илецка в сторону поселка Акбулак, выехал на полосу встречного движения.