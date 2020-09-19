Киев, , 09:00 — REGNUM В Киеве тридцатилетняя женщина подозревается в продаже собственного ребенка паре из Китая, сообщает 18 сентября пресс-служба прокуратуры украинской столицы.

Правоохранители подозревают женщину в уголовном преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 149 Уголовного кодекса Украины («Торговля человеком, совершенная в отношении малолетнего, по предварительному сговору группой лиц»).

Уточняется, что в 2018 году супружеская пара из Китая с целью участия в программе суррогатного материнства обратилась в один из киевских медицинских центров, предоставляющих услуги в области репродуктивной медицины.

В дальнейшем между супружеской парой и подозреваемой женщиной был подписан договор о суррогатном материнстве. Согласно договору женщина за вознаграждение в сумме около 400 тысяч гривен (около 1 млн 65 тысяч рублей) согласилась выносить и родить супружеской паре из КНР их биологического ребенка и после установления генетического родства между ними и рожденным ребенком передать его им на воспитание.

В свою очередь медицинское учреждение взяло на себя обязательство обеспечить все медицинские процедуры, осуществлять медикаментозное сопровождение и диагностику. Однако неоднократные процедуры по оплодотворению женщины не привели к наступлению беременности.

В целях получения денежного вознаграждения женщина забеременела от сожителя. На протяжении всего срока беременности подозреваемая и сотрудники медицинского центра скрывали от заказчиков тот факт, что они не являются биологическими родителями ребенка. После рождения ребенка сотрудники медицинского центра внесли в справку заведомо ложные сведения относительно генетического родства с младенцем.

Заказчики, будучи уверенными в том, что они являются биологическими родителями новорожденного, передали «суррогатной матери» оговоренную сумму вознаграждения. То, что младенец не является их ребенком, выяснилось при проведении исследования на генетическое родство при оформлении ребенку гражданства КНР.

На данный момент продолжается следствие, решается вопрос о привлечении к ответственности сотрудников медицинского центра, которым грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с возможной конфискацией имущества.