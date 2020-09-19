Одесса, Украина, , 08:19 — REGNUM В одесском ресторане «Арарат», расположенном недалеко от пляжа «Аркадия», 18 сентября произошла перестрелка, в результате которой огнестрельные ранения получили двое мужчин. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе национальной полиции Одесской области.

По информации правоохранителей, стрельба произошла между двумя мужчинами. Правонарушители пытались скрыться с места, однако их задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Пострадавшими в ходе перестрелки оказались участники конфликта. Мужчинам оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Как уточняет местное издание «Таймер», ресторан расположен по адресу Гагаринское плато, 5/4, недалеко от пляжа «Аркадия».

Журналисты издания сообщают со ссылкой на очевидцев произошедшего, что конфликт начался между двумя группами посетителей. Представитель одной из них достал боевой пистолет и начал стрельбу.

Со ссылкой на источник в полиции, «Таймер» сообщает, что один из участников конфликта получил легкое ранение и от госпитализации отказался, а второй ввиду большой кровопотери был госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Также журналисты местного издания со ссылкой на свои источники сообщают, что участниками конфликта оказались две группировки воров-барсеточников, конкурирующих между собой.

В связи с произошедшим полиция начала уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство).

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Напомним, ранее сообщалось о стрельбе по посетителям кафе, произошедшей в городе Украинка Киевской области.