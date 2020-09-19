Петропавловск-Камчатский, , 07:43 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

«Эпицентр землетрясения находился на территории Усть-Камчатского района, в 84 километрах юго-западнее посёлка Усть-Камчатска», — сообщили в ведомстве.

Очаг сейсмособытия залегал на глубине 60 километров. Отмечается, что жители населенных пунктов Камчатки подземных толчков не ощутили. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Быстринском районе Камчатского края. Его эпицентр располагался в 15 километрах от села Эссо. Пострадавших или разрушений не было.

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