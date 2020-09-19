Красноярск, , 08:18 — REGNUM В Ленинском районе Красноярска при пожаре в частном жилом доме погибли женщина и её шестилетняя дочь, пострадали ещё два человека. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщение о трагедии поступило в следственные органы утром. Как стало известно, при тушении пожара в частном жилом доме, расположенном в Ленинском районе Красноярска по адресу: ул. Марии Цукановой, 4а, были обнаружены тела женщины и ее шестилетней дочери. Пострадавшие 17-летняя дочь погибшей и мужчина были доставлены в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В числе наиболее вероятной рассматривается версия о коротком замыкании электропроводки.