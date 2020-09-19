Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано на Срединно-Атлантическом хребте, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался по координатам 0,9454 градуса северной широты и 26,8495 градусов западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Индонезии. Информации о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.