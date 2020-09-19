Порт-Морсби, , 01:46 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 123 километрах к северу от населенного пункта Лае. Его очаг залегал на глубине 136,85 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Пострадавших не было.