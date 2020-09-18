Новомосковск, Тульская область, , 23:57 — REGNUM Пожар произошёл на химическом предприятии «Азот» в городе Новомосковске Тульской области. Об этом сообщает вечером 18 сентября пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, около 20:30 поступило сообщение о возгорании водорода на территории предприятия. По прибытии пожарных на место было установлено, что произошла разгерметизация трубопровода с горением на площади около 10 квадратных метров.

Сообщается, что к 22:10 открытое горение было ликвидировано, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

На месте происшествия был организован забор проб воздуха силами химико-радиометрической лаборатории МЧС и передвижной лаборатории «Азота». По информации МЧС, угрозы для жизни и здоровья граждан не выявлено.

АО «Новомосковская акционерная компания «Азот» — один из крупнейших в России по объёму выпуска производитель азотных удобрений и аммиака, входит в состав холдинга «Еврохим». Предприятие было основано в 1929 году.

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