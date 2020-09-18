Париж, , 23:38 — REGNUM Мужчина, взобравшийся на башню Монпарнас в Париже без страховки, был арестован во второй половине дня 18 сентября. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные полиции французской столицы.

Мужчина, чье имя полиция Парижа пока не сообщила, взобрался на здание высотой в 210 метров без какой-либо страховки и был арестован на крыше. Спасатели подъехали к башне Монпарнас, когда молодой человек еще находится на полпути к вершине.

Как сообщало ИА REGNUM, члены экологического движения «Ненасильственное действие», в марте 2019 года укравшие портрет президента Франции Эммануэля Макрона из мэрии коммуны Ансени департамента Атлантическая Луара, были приговорены к крупным штрафам уголовным судом города Нант.

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