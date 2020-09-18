Ростов-на-Дону, , 22:50 — REGNUM В Ростове-на-Дону следователь получил взятку в размере 500 тыс. рублей за возврат автомобиля, изъятого в рамках расследуемого уголовного дела о мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 18 сентября.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По предварительным данным, преступление старший следователь отдела полиции №6 УМВД России по Ростову-на-Дону совершил 8 сентября 2020 года. Сотрудник правоохранительных органов был задержан после получения денег. В настоящее время мужчина арестован, из органов полиции уволен.

Расследование уголовного дела по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» продолжается.