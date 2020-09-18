Афины , 18 сентября 2020, 20:17 — REGNUM О землетрясении магнитудой 5,7 возле острова Крит (Греция) сообщили 18 сентября в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
Эпицентр землетрясения располагался в 52 км от города Ираклион. Глубина залегания очага составила 51 км.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в ночь на 18 сентября у берегов Уоллис и Футуны в Тихом океане.
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