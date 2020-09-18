Санкт-Петербург, , 20:10 — REGNUM В фитнес-центре в Петербурге 18 сентября отравились восемь детей. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. У всех детей наблюдается ингаляционное отравление парами хлора.

Бассейн фитнес-центра на ул. Ярослава Гашека в Петербурге Fitnesshouse.ru

Напомним, предположительно выброс хлора произошел в фитнес-центре на ул. Ярослава Гашека, д. 17. Во время занятия плаванием в бассейне за медицинской помощью обратилось восемь детей. У всех наблюдалась легкая тошнота, жжение в глазах.

Троим пострадавшим помощь была оказана на месте.

В детскую больницу доставлены пять детей, четверо из них в возрасте 7−8 лет, а также один подросток в возрасте 15 лет. Состояние пострадавших уточняется.

«Это не выброс хлора. Такое обычно бывает при неправильном дозировании реагентов для бассейна», — отметил источник ИА REGNUM в медицинских кругах, говоря о предполагаемой причине случившегося.

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