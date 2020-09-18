Санкт-Петербург, , 19:47 — REGNUM Несколько детей пострадали в результате выброса хлора в бассейне фитнес-клуба в Петербурге, на улице Ярослава Гашека, 17.

Бассейн на ул. Ярослава Гашека в Петербурге Fitnesshouse.ru

По данным телеканала «78», порядка десяти детей были эвакуированы и осмотрены медиками.

В свою очередь, телеканал «НТВ-Петербург» сообщил, что после осмотра машинами скорой помощи несколько детей были госпитализированы в медучреждения с отравлением парами хлора.

«Пятеро детей (доставлены) в больницу, из них двое — легкая степень, трое — в средней степени тяжести. Еще трое детей — легкая степень, оказана помощь на месте с отказом от госпитализации», — сообщает источник.

По данным поисковых систем, по указанному адресу в Купчино находится клуб «Фитнес Хаус», который предлагает занятия в бассейне, в тренажерных залах, в залах аэробики и единоборств.