Москва, , 19:08 — REGNUM В Москве автомобиль, управляемый гражданином России, врезался в ограждение Спасо-Хауса, где располагается резиденции посла США. Об этом сообщается 18 сентября в микроблоге американской дипмиссии в Twitter.

Уточняется, что инцидент произошёл около 16:20 мск. При этом в англоязычной версии аккаунта посольства сообщается, что мужчина на автомобиле «врезался в периметр Спасо-Хауса», а в русскоязычной — что он «прорвался на территорию резиденции».

Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками посольства и передан российским властям.

В дипмиссии добавили, что посол США Джон Салливан в момент инцидента отсутствовал, в результате произошедшего никто не пострадал.