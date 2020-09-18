Астрахань, , 19:06 — REGNUM В Астрахани Кировский районный суд вынес приговор бывшему начальнику регионального управления МЧС России, до настоящего времени руководившему управлением по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону, Игорю Естафьеву. Он приговорён к реальному сроку заключения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Установлено, что с 2010 года по 2019 год бывший начальник регионального ведомства распорядился фиктивно трудоустроить на должности пожарных и диспетчеров пожарной связи профессиональных спортсменов, которые поднимали престиж ГУ МЧС России по Астраханской области, выступая на соревнованиях по пожарно-прикладному и спасательному спорту. При этом обязанности, указанные в должностных инструкциях, они не выполняли. Спортсмены получили за весь период более 24 млн рублей.

Согласно приговору суда, Естафьев проведёт ближайшие четыре года в колонии общего режима. Ещё один фигурант уголовного дела о превышении должностных полномочий, бывший начальник первого отряда противопожарной службы, приговорён к трём годам колонии общего режима.

ИА REGNUM напоминает, что Евстафьев был назначен начальником управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону в августе 2019 года. Как следует из информации, размещённой на сайте городской администрации, в настоящее время исполнять обязанности руководителя городского управления доверено Александру Плетнёву.

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