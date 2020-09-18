Тюмень, , 18:12 — REGNUM В Тюменской области перед судом предстанет межрегиональная преступная группа, которая занималась незаконным обналичиванием материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Следствие установило, что с февраля 2014 года по март 2016 года 16 жителей Курганской, Тюменской областей и Краснодара подыскивали получателей сертификата на материнский капитал, заключали с ними фиктивные договоры займа от имени агентства недвижимости. В результате семьи с детьми не получали жильё, а бюджетные деньги в размере более 35,9 млн рублей были похищены. Деньги перечислялись на подконтрольные обвиняемым счета и обналичивались. Причём руководитель преступной группы единолично совершила 18 аналогичных преступлений с хищением более 7,9 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия, 16 граждан обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путём. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.