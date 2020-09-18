Обнинск, Калужская область, , 17:48 — REGNUM В Калужской области 18-летний житель Обнинска признан виновным в ДТП, повлекшем смерть человека. Об этом 18 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Место дорожного происшествия Kaluga.sledcom.ru

Установлено, что 9 ноября 2019 года около 23:00 подсудимый, которому на тот момент было 17 лет, находясь в состоянии опьянения и не имея водительского удостоверения, на мотоцикле своего отца на проспекте Ленина в Обнинске на высокой скорости наехал на бетонные блоки. В результате погиб 18 летний пассажир мотоцикла.

Приговором суда водителю мотоцикла назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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