Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM В заваленной до потолка квартире одного из домов в Купчино обнаружено тело пожилого мужчины. В настоящий момент работы по вывозу мусора остановлены, специалисты ждут следователей. Сообщил ИА REGNUM 18 сентября источник знакомый с ситуацией.

Коммунальщики вывезли два пухто мусора из квартиры, в которой проживали пенсионеры Пресс-служба администрации Фрунзенского района.

Отметим, ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что вечером 16 сентября к ним поступила заявка от правоохранительных органов, которые отрабатывали вызов. Местные жители жаловались на неприятный запах и червей, ползающих по стенам квартир дома №33 по Пражской улице.

Прибывшие на место происшествия спасатели вскрыли квартиру, на которую указали жильцы, и столкнулись с ужасной картиной — начиная от двери проход был полностью завален мусором. На место, помимо сотрудников, спецслужб выехали и работники районной администрации.

«Мусор из квартиры будет вывезен за счет района. Сегодня вывезли два пухто и это только из прихожей. Там столько мусора, что сложно сказать, сколько пухто понадобится», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель районной администрации.

К вечеру разбора мусорных залежей, высота которых достигает потолка, спасатели обнаружили тело пожилого мужчины. На место были вызваны сотрудники Следственного комитета.