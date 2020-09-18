Волгоград, 18 сентября 2020, 16:40 — REGNUM 32 уголовных дела возбуждено по факту телефонного терроризма в Волгоградской области с начала 2020 года. Это на 77,8% больше, чем за восемь месяцев 2019 года. Плановую работу по всем направлениям антитеррористической защищенности и обеспечению комплексной безопасности жителей обсудили 18 сентября на заседании антитеррористической комиссии под председательством губернатора Андрея Бочарова, сообщает пресс-служба администрации региона.
На комиссии отметили, что в 2020 году отмечено сокращение количества регистрируемых преступлений в общественных местах на 12,9% и на 11,9% на улицах. Вместе с тем с начала года возбуждено уже 32 уголовных дела по фактам телефонного терроризма.
Силовикам следует проработать предложения о профилактике подобных преступлений, говорилось на заседании. Наработки волгоградских оперативников могут представить для рассмотрения на федеральном уровне.