Саратов, , 16:32 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил провести служебную проверку в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Зайцева в связи с представлением областной прокуратуры.

Алексей Зайцев Transport.saratov.gov.ru

«В случае подтверждения фактов, изложенных в предписании, чиновник будет уволен с занимаемой должности ввиду утраты доверия», — сообщила пресс-служба губернатора 18 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Саратовской области в ходе совместной с УФСБ проверки заявила о выявлении факта длительного незаконного получения денежных средств родственницей регионального министра транспорта и дорожного хозяйства от одной из дорожно-строительных организаций. В отношении регионального министра транспорта и дорожного хозяйства области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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Напомним, Алексей Зайцев исполнял обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства с апреля 2020 года после ухода в отставку его предшественника Николая Чурикова в связи с представлением прокурора региона о конфликте интересов, в августе был назначн министром.