Минск, , 16:24 — REGNUM Мужчина, который облил себя бензином и поджёг около отделения милиции в Смолевичах, был психически ненормальным и проявлял склонность к суициду. Об этом 18 сентября проинформировал Следком Белоруссии.

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По данным белорусских следователей, в Смолевичах «днём 18 сентября 36-летний мужчина напротив здания районного отдела внутренних дел облил себя бензином, после чего поджег». Потушили самоубийцу сотрудники милиции. Скорая помощь увезла пострадавшего «в крайне тяжелом состоянии».

Следком сообщил также, что 16 сентября этот же мужчина «предварительно уведомил правоохранителей̆ о своих намерениях свести счеты с жизнью в связи переживаниями в личной жизни». Тогда попытку суицида милиционеры пресекли.

Напомним, 18 сентября по социальным сетям было распространено видео самосожжения мужчины перед отделением милиции в белорусском городе Смолевичи. При отсутствии официальных комментариев пользователи социальных сетей утверждали, что пытавшийся покончить жизнь самоубийством протестовал против террора белорусских «правоохранителей».