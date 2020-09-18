Ульяновск, , 16:10 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 18 сентября, вынесен приговор местному жителю, который, который во время акции «Бессмертный полк онлайн» разместил на сайте проекта фотографию нациста. Мужчина оштрафован, сообщает Генеральная прокуратура России.

Уголовное дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Покушение на реабилитацию нацизма»). Правоохранители установили, что 4 мая 2020 года житель Ульяновской области во время проведения «Бессмертного полка онлайн» выставил в интернете «в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны» фотографию Адольфа Гитлера.

В надзорном ведомстве отмечают, что своими действиями мужчина «публично одобрил» участие Гитлера в совершении военных преступлений и преступлений против мира, «чем совершил реабилитацию нацизма».

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в инкриминируемом преступлении, назначив 120 тыс. рублей штрафа с рассрочкой на год. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первое подобное дело, возбуждённое в России после акции «Бессмертный полк», которая в 2020 году из-за пандемии проходила в онлайн-формате. В частности, уголовные дела расследовались в Татарии, Якутии, Прикамье, Самарской и Волгоградской областях.

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Ранее член Общественной палаты РФ Александр Малькевич отмечал, что публикация фотографий нацистских деятелей является спланированной атакой на память о Победе СССР в Великой Отечественной войне.