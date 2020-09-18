Анталья, Турция, , 15:55 — REGNUM Автобус, в котором находились туристы из России, попал ДТП во время экскурсии в районе Аланьи на юге Турции. Об этом 18 сентября сообщили в генеральном консульстве России в Анталье.

«Подтверждаем факт аварии, в котором был задействован один автобус», — приводит ТАСС сообщение российского генконсульства.

Также там уточнили, что в настоящее время идет выяснение причин произошедшего. При этом уточняется, что, по информации находившихся в автобусе туристов, в результате ДТП есть пострадавшие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее троллейбус на одной из улиц Ставрополя сбил семилетнюю девочку на самокате.