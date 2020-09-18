Миллеровский район, , 15:42 — REGNUM В Миллеровском районе Ростовской области объявлена ликвидация крупного пожара, полыхавшего почти сутки в Криворожском участковом лесничестве. Борьбу с огнём вели почти 200 человек и более 60 единиц техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона 18 сентября.

«По состоянию на 15:00 18 сентября лесной пожар ликвидирован. Сегодня утром пожар был локализован. Огнём пройдено 53,2 гектара земель лесного фонда», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время запрет на пребывание граждан в лесах Ростовской области продлён. Ограничения действуют до 9 октября 2020 года.

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