Барнаул, , 14:26 — REGNUM В Алтайском крае сегодня 18 сентября, наблюдается резкое изменение погодных условий. Как сообщают сотрудники регионального ГУ МЧС РФ, в ближайший час и сутки 18 сентября на территории региона ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 25−27 метров в секунду.

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В связи с этим алтайские спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер личной безопасности, правил дорожного движения, скоростного режима и дистанции при вождении автомобиля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, завтра, 19 сентября, столица региона — Барнаул — отметит свое 290-летие. На празднике выступит пилотная группа «Стрижи»