Йошкар-Ола, , 14:25 — REGNUM В Марий Эл судебным приставом-исполнителем начата процедура передачи движимого имущества, принадлежащего обвиняемому в крупной взятке экс-главе республики Леониду Маркелову, в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Об этом сообщаеи пресс-служба регионального управления ФССП (федеральной службы судебных приставов).

В частности, подписаны акты передачи 16 автомобилей, включая грузовую технику компаний ОО «Телекомпания 12 регион», ООО «Чукшинский карьер», ООО «Марийский цемент», ООО «Воскресенский парк».

Стоимость передаваемого имущества оценивается в 19 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова, фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш. В одно производство с делом Маркелова объединено дело экс-главы минсельхоза республики Ираиды Долгушевой. Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере. Ни один из обвиняемых не признает вину.

Причем Кривашу обвинение предъявлено заочно, он был объявлен в розыск. Однако, по словам адвоката, он находится на лечении.

С иском об изъятии имущества Маркелова в феврале 2019 года обратилась Генпрокуратура РФ. Общая стоимость имущества оценивалась в 1,5 млрд рублей. В целом в доход государства в ноябре прошлого года было обращено имущество общей стоимостью около 2,2 млрд рублей.

В марте 2020 года было обнаружено имущество непосредственно Маркелова, а также его родственников и друзей ещё на 370 млн рублей — 33 объекта недвижимости и 11 транспортных средств. Генпрокуратура вновь подала иск об обращении этого имущества в доход государства.

В начале сентября был удовлетворен иск Генпрокуратуры о взыскании в государственную казну приобретённого коррупционным путём имущества Маркелова и других соответчиков на общую сумму около 375 млн рублей.

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