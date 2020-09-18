Чебоксары, 18 сентября 2020, 14:16 — REGNUM В Чувашии проводится проверка по факту происшествия в Канашском районе, где со старинного моста по время съёмок упал фотограф. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
По данным ведомства, трагедия произошла 17 сентября 2020 года около 20:50.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Следственное управление напоминает об опасности нахождения в местах, не оборудованных для туристического посещения, и необходимости соблюдения мер безопасности.
Отметим, что мосту более 100 лет, когда-то он соединял Москву и Казань. Сегодня строение привлекает туристов и фотографов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах во время ремонта крыши пятиэтажного здания сорвался и упал с высоты бригадир строительной бригады. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.