Чебоксары, , 14:16 — REGNUM В Чувашии проводится проверка по факту происшествия в Канашском районе, где со старинного моста по время съёмок упал фотограф. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным ведомства, трагедия произошла 17 сентября 2020 года около 20:50.

«Фотограф из Чебоксар при фотосъёмке на Мокринском железнодорожном мосту, расположенном в Канашском районе, сорвался и упал с высоты. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Следственное управление напоминает об опасности нахождения в местах, не оборудованных для туристического посещения, и необходимости соблюдения мер безопасности.

Отметим, что мосту более 100 лет, когда-то он соединял Москву и Казань. Сегодня строение привлекает туристов и фотографов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах во время ремонта крыши пятиэтажного здания сорвался и упал с высоты бригадир строительной бригады. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.