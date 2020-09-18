Варшава, , 14:04 — REGNUM В Великопольском воеводстве Польши местные правоохранители выявили нелегальную табачную фабрику. Об этом сообщила 18 сентября пресс-служба Центрального следственного бюро полиции Польши.

В ходе обысков полицейские изъяли 5,8 млн сигарет, 1,7 млн тонн табачной смеси и другие полуфабрикаты на общую сумму 6,5 млн злотых или $1,7 млн.

На десяти объектах, имеющих отношение к фабрике, были задержаны 16 человек, из которых 12 оказались гражданами Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии на подпольной табачной фабрике полицейские задержали 12 граждан Польши и Украины.

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