Самара, , 13:57 — REGNUM Женщину госпитализировали после ДТП с участием вездехода на автотрассе в Самарской области. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 17 сентября в Красноярском районе.

По предварительной информации, вездеход «ТРЭКОЛ-39 041», за рулем которого находился мужчина 1991 года рождения, ехал по автотрассе «Ульяновск — Самара — Коммунарский». В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «Лада 211 440», за рулем которой находился мужчина 1971 года рождения.

Сообщается, что в этой аварии получила травмы пассажирка легковушки. Женщину доставили в больницу.

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