Пенза, , 13:43 — REGNUM Одиннадцать жителей Пензенской области и еще трех регионов России предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С августа 2017 года по июль 2019 года обвиняемые в составе организационной группы под предлогом проверки газового оборудования приходили в квартиры престарелых пензенцев, создавали видимость неисправности оборудования и заявляли о возможности утечки газа. Злоумышленники убеждали пенсионеров в необходимости оборудования жилища газоанализаторами и комплексами пожаротушения, возможности привлечения к административной ответственности в случае их отсутствия, продавая оборудование по завышенным ценам. В качестве наиболее внушаемых и доверчивых лиц злоумышленники выбрали пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны, труда, а также инвалидов.

За это время от действий обвиняемых пострадали 55 человек преклонного возраста, которые лишились не менее 900 тыс. рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд.

ИА REGNUM напоминает, с заявлением в полицию Башмаковского района Пензенской области обратился 62-летний местный житель. Мужчина рассказал, что лишился крупной суммы денег, поверив лжесотруднику банка.

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