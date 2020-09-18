Кирово-Чепецк, Кировская область, , 13:33 — REGNUM В связи с произошедшей накануне аварией на очистных сооружения в Кирово-Чепецке введен режим повышенной готовности. Решение о необходимости введения режима связано «со сложной обстановкой», сообщает минэнерго и ЖКХ региона на своей странице в одной из социальных сетей.

В министерстве отметили, что продолжаются работы по ликвидации последствий аварии, в настоящее время после откачки воды в машинном отделе начался демонтаж двигателей, затем будет установлен новый двигатель.

Планируется, что оборудование будет установлено к 15:00 мск, после чего насосная станция будет запущена и начнется подача водоснабжения.

«К 17:00 вода должна поступить в квартиры», — заверили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на очистных сооружениях произошла авария. Во всех районах города было отключено холодное водоснабжение. Жителей призвали минимизировать расход воды и ожидать окончания аварийно-восстановительных работ. Утром 18 сентября было отключено и горячее водоснабжение. Школы и детские сады города приостановили прием воспитанников. К домам и социальным объектам осуществляется подвод воды.

Напомним, Кирово-Чепецк является вторым по величине городом Кировской области с населением около 70 тыс. человек. Без воды вторые сутки остаются 650 многоквартирных домов.

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