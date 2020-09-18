Иваново, , 13:30 — REGNUM Участника преступной группы, причастной к организации мошеннических схем по обману предпринимателей задержали сотрудники УФСБ России по Ивановской области, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе ведомства.

«Обещая содействие в решении вопроса, связанного со смягчением уголовного наказания, злоумышленник получил от ивановского предпринимателя денежные средства в особо крупном размере под предлогом дальнейшей передачи в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов», — прокомментировали в пресс-службе УФСБ по Ивановской области.

Подозреваемый был задержан с поличным — при получении денег от предпринимателя. Следственным отделением УФСБ России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».