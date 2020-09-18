Оренбург, , 13:16 — REGNUM В Оренбурге 18 сентября зафиксированы сообщения о минировании двух торговых комплексов. В полиции комментарии не дают.

По данным информресурсов, утром из-за сообщения об угрозе взрыва провели эвакуацию персонала, посетителей на тот момент еще не было. Сведения о готовящемся теракте оказались ложными.

Позже сообщение о минировании поступило в отношении торгового центра «Новый мир». Оперативные службы выехали на место для проверки. В оперативном порядке люди из здания эвакуированы.

Стоит отметить, вечером 17 сентября из-за угрозы теракта пришлось эвакуировать посетителей и персонал ТРК «Кит». Взрывчатых веществ не обнаружено.