Киев, , 13:11 — REGNUM В трёх областях Украины без света остался 291 населённый пункт. Об этом сообщила 18 сентября пресс-служба ГСЧС Украины.

«Из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточен 291 населённый пункт в трёх областях», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что аварии произошли в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области был восстановлен участок газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», который был повреждён в результате разгерметизации.

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