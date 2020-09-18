Киев, 18 сентября 2020, 13:11 — REGNUM В трёх областях Украины без света остался 291 населённый пункт. Об этом сообщила 18 сентября пресс-служба ГСЧС Украины.
В пресс-службе уточнили, что аварии произошли в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области был восстановлен участок газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», который был повреждён в результате разгерметизации.
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