* ИГ — запрещённая в России организация

Ниамей, , 13:10 — REGNUM Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за убийство шести французских гуманитарных работников, их местного гида и водителя в Нигере в августе. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое было опубликовано на сайте базирующейся в США разведывательной группы по отслеживанию экстремистского насилия.

В сообщении боевики заявили, что нападение было «крупным провалом в области безопасности» Франции.

Напомним, что восемь человек были убиты во время поездки в Национальный парк Куре, где проживают одни из последних жирафов в Западной Африке.

По сообщениям местных СМИ, работники были застрелены боевиками, прибывшими на мотоциклах.

В этом районе действуют несколько террористических группировок, включая «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организации.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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