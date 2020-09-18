Ярославль, , 12:40 — REGNUM Следственный комитет распространил видео первого допроса Виталия Молчанова, который подозревается в убийстве двух девочек в Рыбинске. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Момент задержания СКР

На оперативном видео задержанный рассказывает о том, как совершил убийство. И признается в его совершении. Виталий Молчанов сообщает о том, что был пьян в момент совершения преступления.

«В восемь часов еще одну бутылку выпил, ну где-то до 10 часов. В восемь часов. И как бы … И убил как бы», — говорит Виталий Молчанов на оперативном видео.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, подозреваемый в убийстве был задержан сегодня в микрорайоне Переборы в городе Рыбинск. Девочки 2006 и 2011 годов рождения были убиты 15 сентября.

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