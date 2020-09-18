Архангельск, , 12:35 — REGNUM Сотрудников Архангельской областной детской клинической больницы этим летом обеспечили масками и костюмами, не имеющими сертификатов. Поставщики задержаны, возбуждено уголовное дело.

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Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО, в июле 2020 года подозреваемые заключили контракт на сумму 588 тысяч рублей. При поставке изделий были предоставлены подложные регистрационные удостоверения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.