Кирово-Чепецк, Кировская область, , 12:34 — REGNUM В Кирово-Чепецке — втором по величине городе Кировской области — временно приостановлена полностью подача горячего водоснабжения. Об этом сообщает администрация города. Крупная авария произошла на очистных сооружениях.

Подогретая вода Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В связи с необходимостью сокращения стока воды в очистные сооружения до окончания ликвидации аварии будет отключено горячее водоснабжение», — предупредили в администрации.

По словам главы города Михаила Шинкарева, планируется, что авария будет полностью ликвидирована к вечеру 18 сентября. В течение дня к домам будет организован подвоз воды.

Мэр добавил, что в связи с аварией приостановили работу все детские сады и школы.

ИА REGNUM напоминает, накануне на очистных сооружениях произошла авария. Во всех районах города было отключено холодное водоснабжение. Жителей призвали минимизировать расход воды и ожидать окончания аварийно-восстановительных работ. До настоящего момента холодное водоснабжение в городе не возобновилось.

Напомним, население Кирово-Чепецка составляет около 70 тыс. человек. Без воды вторые сутки остаются 650 многоквартирных домов.

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