Уфа, , 12:36 — REGNUM Школьный автобус с детьми попал в аварию на трассе в Башкирию. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло днем в Кушнаренковском районе на автодороге Москва — Уфа.

По предварительной информации, на 1289 км федеральной трассе Москва — Уфа произошло столкновение грузового фургона «Scania», за рулем которого находился 54-летний мужчина и ехавшего в попутном направлении школьного автобуса ПАЗ, под управлением 58-летнего мужчины.

Сообщается, что после столкновения автобус выехал в кювет и наехал на электроопору. В автобусе ехали 8 школьников. Дети не пострадали. А 27-летняя женщина, которая сопровождала учеников, получила травмы.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.

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