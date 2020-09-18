Миллеровский район, 18 сентября 2020, 12:13 — REGNUM Лесной пожар в Миллеровском районе Ростовской области удалось локализовать. Площадь, пройденная огнём, превысила 53 гектара. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона 18 сентября.
В настоящее время ведётся окарауливание территории, борьба с огнём продолжается. На месте происшествия работают около 200 человек и более 60 единиц спецтехники. Ранее ситуацию осложнял сильный ветер, скорость которого достигала 18 метров в секунду.
В результате пожара никто не пострадал.
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