Миллеровский район, , 12:13 — REGNUM Лесной пожар в Миллеровском районе Ростовской области удалось локализовать. Площадь, пройденная огнём, превысила 53 гектара. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона 18 сентября.

В настоящее время ведётся окарауливание территории, борьба с огнём продолжается. На месте происшествия работают около 200 человек и более 60 единиц спецтехники. Ранее ситуацию осложнял сильный ветер, скорость которого достигала 18 метров в секунду.

В результате пожара никто не пострадал.

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