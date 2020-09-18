Владикавказ, , 11:53 — REGNUM В Северной Осетии произошел несчастный случай в клинической больнице скорой помощи. Одна из пациенток пыталась сбежать из медучреждения и упала с высоты третьего этажа, сообщили в МВД по региону. Инцидент произошел утром 15 сентября.

«Пациентка 1993 года рождения, жительница Ардона, при попытке покинуть здание через окно третьего этажа хирургического корпуса сорвалась с водосточной трубы», — приводит информацию, полученную в МВД, портал «15-й регион».

По данным ведомства, пострадавшая получила серьезные повреждения и госпитализирована в отделение реанимации. Её состояние остается тяжелым.

В МВД также опровергли сообщения, распространяемые в соцсетях о том, что девушка якобы хотела покончить с собой из-за заражения коронавирусом. По данным ведомства, пострадавшая ранее была осуждена за кражу и незаконный оборот наркотиков. В больницу она поступила за два дня до происшествия с диагнозом двусторонняя пневмония. По факту несчастного случая проводится доследственная проверка.