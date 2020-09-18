Луберо, , 11:58 — REGNUM Боевики убили сотрудника гуманитарной организации на востоке Демократической Республики Конго. Об этом на своей странице в Twitter сообщили представители организации World Vision.

В соответствии с заявлением, еще один сотрудник организации был убит, а двое других были похищены во время нападения на конвой в Луберо в провинции Северное Киву.

«World Vision огорчена информацией о гибели сотрудника в результате атаки неизвестных вооружённых лиц на гуманитарный конвой», — сообщается в заявлении.

В организации решительно осудили инцидент, который, по словам ее сотрудников, был «нападением на детей из наиболее уязвимых общин», которым помогали сотрудники.

Местный чиновник заявил, что засада была осуществлена ополчением, которое активно действует в восточной части ДР Конго с начала 1990-х годов.